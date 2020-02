एक युवक बोनट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बैठाकर तेज रफ्तार से कार को दो किलोमीटर तक दौड़ाता रहा और उसका दोस्त बेखौफ होकर इस पूरे तमाशे का वीडियो बनाता रहा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है और इसके वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई।

नेशनल डेस्कः एक युवक बोनट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बैठाकर तेज रफ्तार से कार को दो किलोमीटर तक दौड़ाता रहा और उसका दोस्त बेखौफ होकर इस पूरे तमाशे का वीडियो बनाता रहा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है और इसके वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस कर्मी से इस मामले में सारी जानकारी हासिल कर रही ताकि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हालांकि वीडियो बीते साल नवंबर का है लेकिन यह अब वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने पर दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई है।

In a shocking incident, a man dragged a traffic cop on the bonnet of his car. 😂😂#Delhi’s Nangloi Area pic.twitter.com/IEjZ95YNG9