फ्लाईओवर पर महिला को गोद में बैठाकर बाइक पर अश्लील हरकतें कैमरे में कैद हुआ शख्स, वीडियो वायरल

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु के फ्लाईओवर पर एक महिला को गोद में लेकर खतरनाक तरीके से बाइक चलाते एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो पर ध्यान देने के बाद पुलिस ने दोनों का पता लगाया। अदिनांकित क्लिप में, महिला बाइकर की गोद में एक तरफ बैठी हुई दिखाई दे रही है और उसने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना उत्तरी बेंगलुरु के हेब्बाल फ्लाईओवर पर हुई। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने बाइक की नंबर प्लेट और सीसीटीवी फुटेज का उपयोग करके पुरुष और महिला का पता लगाया। बाइकर की पहचान एमवी लेआउट, शामपुरा, बेंगलुरु निवासी 21 वर्षीय सिलंबरसेन के रूप में हुई। बेंगलुरु के डीसीपी ट्रैफिक नॉर्थ ने इंडिया टुडे टीवी को बताया, "हमने अपराधी का पता लगा लिया है। हम उसके द्वारा पहले किए गए उल्लंघनों की सूची का पता लगाएंगे।"

Man rides bike with woman sitting on lap, duo traced by Bengaluru cops… pic.twitter.com/LGuLATg1Gg — D.Shivsagar (@SarkarSupremacy) May 19, 2024