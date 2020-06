पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने बुधवार को केरल में एक गर्भवती हाथी की मौत को ''''हत्या'''' बताया है। उन्होंने कहा कि पटाखे से भरे अनानास खाने की हत्या करार देते हुए कहा कि देश में मलप्पुरम "सबसे" हिंसक जिला है। मेनका गांधी ने कहा कि "यह एक घटना नहीं है। यह एक हत्या है। एक गर्भवती हाथी क

नई दिल्लीः पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने बुधवार को केरल में एक गर्भवती हाथी की मौत को ''हत्या'' बताया है। उन्होंने कहा कि पटाखे से भरे अनानास खाने की हत्या करार देते हुए कहा कि देश में मलप्पुरम "सबसे" हिंसक जिला है। मेनका गांधी ने कहा कि "यह एक घटना नहीं है। यह एक हत्या है। एक गर्भवती हाथी को बम से भरा एक अनानास खिलाया गया जिससे उसका मुंह फट गया। मलप्पुरम इस तरह की घटनाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह पूरे भारत में सबसे हिंसक जिला है।"

#WATCH Forest Secretary should be removed, the minister (for wildlife protection), if he has any sense, should resign. Rahul Gandhi is from that area, why has he not taken action? : Maneka Gandhi on elephant's death in Malappuram, Kerala after being fed cracker-stuffed pineapple pic.twitter.com/DmRYa6lq36