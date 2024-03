Mann Ki Baat: 'गांव-गांव में ड्रोन दीदी की चर्चा हो रही', मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 110वें एपिसोड में लोगों को संबोधित करते हुए नारी शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में, गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इनके विषय में चर्चा कर रहा है। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है।"



8 मार्च नारी शक्ति के योगदान को सलाम करने दिन

पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, "दोस्तों कुछ दिनों बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। यह विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को सलाम करने का अवसर है। महान कवि भरतियार जी ने कहा है कि दुनिया तभी समृद्ध होगी जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे।"



In the 110th edition of 'Mann ki Baat', PM Modi says, "Who would have thought till a few years ago that in our country, women living in villages would also fly drones. But today this is becoming possible. Today, there is so much discussion about Drone Didi in every village, 'Namo Drone Didi, Namo Drone Didi' has started. Everyone is talking about them. A lot of curiosity has been created."