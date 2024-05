इस रूट की कई ट्रेनें हुई प्रभावित, रद्द और रीशेड्यूल ट्रेनों की लिस्ट रेलवे ने की जारी

महाराष्ट्र के पालघर में मंगलवार को हुए हादसे के बाद से कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। दरअसल, मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरने के कारण वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई की कुछ लोकल ट्रेनों को आज यानी 29 मई के लिए कैंसिल कर दिया गया है। जबकि कुछ ट्रेनों के रूट ...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के पालघर में मंगलवार को हुए हादसे के बाद से कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। दरअसल, मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरने के कारण वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई की कुछ लोकल ट्रेनों को आज यानी 29 मई के लिए कैंसिल कर दिया गया है। जबकि कुछ ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुताबिक, मुंबई की दहानू रोड-पनवेल-वसई रोड, वसई रोड-पनवेल-वसई रोड और वसई रोड-पनवेल-दहानू रोड ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में पश्चिमी रेलवे ने अपने आधिकारिक X हैंडल के जरिए रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट जारी करते हुए इसकी सूचना दी है।





@ Derailment of Goods Train at Palghar on 28.05.2024



The following Local trains to and from Dahanu Road on 29.05.2024 are fully cancelled



93007 Churchgate - Dahanu Road

93008 Dahanu Road - Borivali

93009 Churchgate - Dahanu Road

93011 Churchgate - Dahanu Road

93013…

19015 Dadar - Porbandar Saurashtra Exp of 29/05 i.e. today has been short originate from Dahanu Road and will parially cancelled between Dadar & Dahanu Road stations.@RailMinIndia @drmbct

Train No. 09075 Mumbai Central - Kathgodam Exp Exp of 29.05.2024 i.e. today has been rescheduled to depart ex Mumbai Central at 20.30 hrs instead of its scheduled departure at 11.00hrs.@RailMinIndia@drmbct

कब और कैसे हुआ हादसा?

रेलवे के अनुसार, बुधवार शाम 5.10 बजे पालघर यार्ड में प्वाइंट नंबर 117/118 पर एक मालगाड़ी के 6 वैगन और एक बीवीजी के पटरी से उतरने के कारण मुंबई-सूरत खंड की अप लाइन प्रभावित हुई है। मालगाड़ी पर लोहे के तार के बंडल लदे हुए थे। डिब्बों के पटरी से उतरने पर तार के बंडल भी ट्रैक पर गिर गए। मुंबई और गुजरात के बीच चलने वाली ट्रेनों पर खास असर पड़ा है। रेलवे के मुताबिक, इस लाइन को ठीक करने का काम किया जा रहा है।