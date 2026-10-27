इंस्टाग्राम पर मुलाकात के बाद शादी, लव मैरिज के 9 महीने बाद पति ने पत्नी को जिंदा जलाया

बिहार के सुपौल जिले में रविवार सुबह एक 21 वर्षीय महिला की अस्पताल में मौत हो गई। महिला को उसके पति ने तलाक के विवाद को लेकर आग लगा दी थी। आरोपी संजीव साह, दामिनी कुमारी के साथ अपनी शादी खत्म करना चाहता था, लेकिन दामिनी तलाक के लिए तैयार नहीं थी। इसी...

सुपौल : बिहार के सुपौल जिले में रविवार सुबह एक 21 वर्षीय महिला की अस्पताल में मौत हो गई। महिला को उसके पति ने तलाक के विवाद को लेकर आग लगा दी थी। आरोपी संजीव साह, दामिनी कुमारी के साथ अपनी शादी खत्म करना चाहता था, लेकिन दामिनी तलाक के लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ। पुलिस के अनुसार, संजीव दामिनी को एक सुनसान जगह पर ले गया, उस पर पेट्रोल डाला और आग लगाकर वहां से भाग गया।

आग की लपटों में घिरी दामिनी को भागते हुए देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस बुलाई। उसे पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। पूछताछ के दौरान संजीव ने अपनी पत्नी को आग लगाने की बात कबूल कर ली और घटनाक्रम के बारे में बताया। उसके बयान के मुताबिक वह और दामिनी पूर्वी कोसी तटबंध की ओर गए। रास्ते में उसने एक दुकान से पेट्रोल की बोतल खरीदी और उसे दामिनी के प्लास्टिक बैग में रख दिया।

इसके बाद संजीव उसे कोसी तटबंध के किनारे लगभग 17 किमी दूर बैसी रोड पर ले गया। रात करीब 10 बजे, उसने लालमानपट्टी में एक नहर के पास गाड़ी रोकी, दामिनी पर पेट्रोल डाला और माचिस से आग लगा दी। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया।संजीव ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि उसने दामिनी को मारने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने बताया कि उसने मुजफ्फरपुर में तलाक के लिए अर्जी दी थी, लेकिन दामिनी दस्तावेजों पर साइन नहीं करना चाहती थी।

इंस्टाग्राम पर मुलाकात, 9 महीने पहले हुई थी शादी

पुलिस के मुताबिक संजीव और दामिनी की मुलाकात करीब दो साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों के बीच बातचीत होती रही और आखिरकार करीब 9 महीने पहले उन्होंने शादी कर ली। संजीव ने जांचकर्ताओं को बताया कि शादी के बाद दामिनी एक बार उसके घर गई थी, लेकिन अगले ही दिन वापस लौट आई। संजीव भी कभी-कभार अपने ससुराल जाता था। बाद में, कुछ मुद्दों को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई। पुलिस के अनुसार, संजीव शादी खत्म करना चाहता था, जबकि दामिनी तलाक के लिए तैयार नहीं थी।

घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मौके से एक ज्वलनशील पदार्थ (संभवतः पेट्रोल) के सबूत मिले। संजीव को हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसके पिता, किनू साह को भी हिरासत में लिया और उन्हें अदालत के सामने पेश किया। हालांकि इस घटना में उनकी क्या भूमिका थी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच चल रही है।