VIDEO: टोल प्लाज़ा पर सरेआम भीड़ में दो महिलाओं के बीच हुई जबरदस्त मारपीट, बाल पकड़कर जड़े ताबड़तोड़ थप्पड़

नेशनल डेस्क: नासिक के पिंपलगांव टोल प्लाजा पर दो महिलाओं की लड़ाई का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल, नासिक के पिंपलगांव टोल प्लाजा पर दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई इनमें से एक टोल प्लाजा की कर्मचारी भी है जबकि दूसरी महिला यात्री लग रही थी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में दोनों महिलाएं एक-दूसरे के बाल खींचते और एक-दूसरे को कई बार थप्पड़ मारते हुए देखा गया, वहां मौजूद लोगों ने विवाद को रोकने की काफी कोशिश भी की। ट्विटर पोस्ट किए गए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि नासिक के पास पिंपलगांव टोल बूथ पर महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई।

A shocking incident has come to light that a fierce fight took place between women at the Pimpalgaon toll booth near Nashik. @IGPNashikRange pic.twitter.com/1PwGTugSqo — 𝕄𝕣.ℝ𝕒𝕛 𝕄𝕒𝕛𝕚 (@Rajmajiofficial) September 15, 2022