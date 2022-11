दिल्ली एमसीडी चुनावः कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर को बनाया चुनाव कमेटी का सदस्य, उठे कई सवाल

नेशनल डेस्कः दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने 1984 दंगों के कथित आरोपी जगदीश टाइटलर को चुनाव कैंपेन का सदस्य बनाया है। दिल्ली कांग्रेस की ओर से जारी लिस्ट मे जगदीश टाइटलर को भी जगह दी गई है। दरअसल, दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव होने हैं। AAP, कांग्रेस और भाजपा तीनों अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।

Congress leader Jagdish Tytler has been made a member of the Pradesh Election Community for the Municipal Corporation of Delhi - 2022 polls.#MCDElection pic.twitter.com/WkN6CZzIUG