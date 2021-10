पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रधान और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफती ने आॅल इंडिया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग की है।



श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रधान और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफती ने आॅल इंडिया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग की है।



प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के लखीपुरा जिले की तरफ जाते समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। लखमीपुरा में रविवार को पुलिस के साथ झड़प् में आठ किसानों की मौत हो गई थी।



माइक्रो ब्लागिंग साइट टवीट्र पर महबूबा ने प्रियंका की रिहाई की मांग को लेकर टवीट् किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मीडिया की सहायता से पहले कांग्रेस को फटकार लगाती है और कहती है कि विपक्ष काम नहीं कर रहा और बाद में बहुत ही व्यवहारिक तरीके से उसे काम करने से रोकने के लिए अवैध गिरफ़्तारी करवा देती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ कागजों तक सीमित है। उन्होंने प्रियंका गांधी को रिहा करने की मांग की है।

GOI first gets a docile media to berate Congress & lament lack of a viable opposition but systematically ensures they don’t discharge their duties by illegal arrests.We are a democracy on paper but clearly the grim descent into a banana republic has begun.Release @priyankagandhi