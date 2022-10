मुंबई और गुजरात से 120 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन जब्त, Air India के पूर्व पायलट समेत 6 लोग गिरफ्तार

नेशनल डेस्क: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई और गुजरात से 120 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 60 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त की है और इस मामले में एअर इंडिया के एक पूर्व पायलट समेत मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां शुक्रवार को यह जानकारी दी। एनसीसीबी के उपमहानिदेशक संजय सिंह ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुजरात के जामनगर में नौसेना खुफिया इकाई को मिली एक विशिष्ट जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई।



One of those arrested in Jamnagar has been identified as Sohail Ghaffar, who was a pilot with Air India from 2016-18. Preliminary probe revealed that both seizures have common linkages. Value of total seized (60 Kg) MD drug is approx 120 Cr: SK Singh, DDG NCB pic.twitter.com/w5FnsKBTnE