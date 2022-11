WhatsApp का नया फीचर लांच, यूजर्स को मिलेगी यह बड़ी सुविधा

नेशनल डेस्क: मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप पर एक नया फीचर लांच किया है। इस फीचर से यूजर्स ग्रुप में कनेक्ट हो पाएंगे। दरअसल, मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप पर Communities फीचर रोलआउट करने की घोषणा कर दी है, ये फीचर आज से ग्लोबली रोलआउट कर दिया गया है।





इससे पहले जुकरबर्ग ने बताया था कि व्हाट्सएप कम्युनिटी नामक एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो लोगों को व्हाट्सएप पर उनके लिए महत्वपूर्ण ग्रुप से जुड़ने में मदद करेगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी आज से यूजर्स के लिए शुरू हो गया है। कम्युनिटी फीचर के साथ व्हाट्सएप ने अन्य फीचर्स भी लॉन्च किए हैं, जिससे यूजर्स को नया अनुभव मिल सकेगा। इनमें इन-चैट पोल, 32-व्यक्ति वीडियो कॉलिंग और अधिकतम 1024 उपयोगकर्ताओं वाले समूह बनाने की क्षमता तक शामिल हैं।

WhatsApp Communities फीचर से कंपनी पड़ोसी, स्कूल और वर्कप्लेस में पैरेंट्स को टारगेट करेगी। यूजर्स एक बड़े ग्रुप में भी मल्टीपल ग्रुप में कनेक्ट हो पाएंगे। कंपनी इसके लिए 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ 15 देशों में काम कर रही है।



