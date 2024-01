ऐताहिसक हुआ 75वां गणतंत्र दिवस समारोह: पहली बार शंख और ढोल-नगाड़ों के साथ हुई परेड की शुरुआत

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति, महिला सशक्तीकरण का प्रदर्शन देखने को मिला। देश की महिला शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर केंद्रित इस भव्य समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में देश कर्तव्य पथ पर 90 मिनट की परेड के साथ गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। सशस्त्र बलों की परेड में मिसाइल, ड्रोन जैमर, निगरानी प्रणाली, वाहन पर लगे मोर्टार और बीएमपी-2 पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया।

#WATCH | Marching for the first time ever on Kartavya Path --- an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services, led by Major Srishti Khullar with Capt Amba Samant from Army Dental Corps, Surg Lt Kanchana from Indian Navy, Flt Lt Dhivya Priya from Indian Air Force.… pic.twitter.com/nJdR3NpUBu — ANI (@ANI) January 26, 2024