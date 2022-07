अगर महिला होती तो घर जला देते? रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर भड़की TMC सांसद मिमी चक्रवर्ती

नेशनल डेस्क: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी न्यूड फोटोशूट के लिए इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे है। इंटरनेट पर यूजर्स जमकर रणवीर सिंह की न्यूड फोटोशूट के मीम्स बनाकर सेयर करे रहे है।

दरअसल हाल ही में रणवीर सिंह ने पेपर मैगजीन के लिए एक लेटेस्ट फोटोशूट करवाया है जिसमें वो पूरी तरह न्यूड हैं। वहीं इस फोटोशूट को बंगाली फिल्‍मों ऐक्‍ट्रेस और सांसद मिमी चक्रवर्ती इसपर एक बड़ा सवाल पूछ लिया है- अगर रणवीर की जगह कोई महिला होती तो क्या होता?

Internet broke with Ranveer singh’s latest photoshoot and comments were 🔥🔥🔥(mostly).Just wondering if the appreciation would hav been same if she was a woman.Or would u have burned her house down,taken up morchas given her a death threat and slut shamed her.(1/1) — Mimi chakraborty (@mimichakraborty) July 21, 2022