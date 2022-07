क्या देश के बेरोजगार युवा कर सकते हैं इन तीन शब्दों का इस्तेमाल? राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर दोगुनी होने पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री के ‘झूठ' के लिए देश के नौजवान भी ‘गुमराह', ‘विश्वासघात' और ‘धोखे' जैसे ‘असंसदीय' शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Misled. Betrayed. Cheated.



Prime Minister, can India's unemployed youth use these ‘unparliamentary’ words for your lies? pic.twitter.com/dsmlupUoBk