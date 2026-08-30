मिज़ो फ़ुटबॉलर लालियानज़ुआला छांगटे को 'इंडियन फ़ुटबॉलर ऑफ़ द ईयर 2026' का मिला खिताब

मिज़ोरम के फ़ुटबॉल खिलाड़ी लालियानज़ुआला छांगटे को साल 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फ़ुटबॉलर चुना गया है।

Indian Footballer of the Year: मिज़ोरम के फ़ुटबॉल खिलाड़ी लालियानज़ुआला छांगटे को साल 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फ़ुटबॉलर चुना गया है। 29 वर्षीय चांगते हाल ही में मुंबई फ़ुटबॉल क्लब से मोहन बागान में शामिल हुए हैं। उन्‍होंने कल रात भारतीय फ़ुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी बाइचुंग भूटिया से यह सम्‍मान मिला है। फ़ुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित यह पुरस्कार साथी खिलाड़ियों के वोटों के आधार पर तय किया जाता है।

Mizo footballer Lallianzuala Chhangte named Indian Footballer of the Year 2026



The 29-year-old, who recently moved from Mumbai FC to Mohun Bagan, received the award from Indian football legend Bhaichung Bhutia last night. pic.twitter.com/viFzXGNRtC — AIR News Itanagar (@airnews_ita) August 30, 2026

जिसके आधार पर मिज़ो फ़ुटबॉलर लालियानज़ुआला छांगटे को 'इंडियन फ़ुटबॉलर ऑफ़ द ईयर 2026' चुना गया है। छांगटे ने इससे पहले 2023-24 सीज़न के लिए भी यह सम्मान जीता था। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने छांगटे को बधाई दी, वहीं मिज़ोरम फ़ुटबॉल एसोसिएशन ने इस उपलब्धि को गर्व का पल बताया और कहा कि इससे मिज़ो फ़ुटबॉलरों की अगली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी।