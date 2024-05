भारी बारिश के कारण मिजोरम में 10 मजदूरों की मौत, खदान में लैंड स्लाइड

नेशनल डेस्क: मिजोरम के आइजोल जिले में मंगलवार सुबह भारी बारिश के बीच एक पत्थर की खदान ढह जाने से दस लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। पुलिस ने कहा कि यह घटना चक्रवात रेमल के पूरे राज्य में कहर बरपाने ​​के बाद आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच एक इलाके में सुबह 6 बजे के आसपास हुई। खदान ढहने से आसपास के कई घर भी नष्ट हो गये।

मृतकों के शव बरामद कर लिए गए हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हालांकि, कई अन्य लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि लगातार बारिश के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है।

14 individuals were killed and one child was rescued after a stone quarry collapsed in #Aizawl’s Melthum and Hlimen border on May 28 around 6 am after Cyclone Remal wreaked havoc across #Mizoram, as per latest reports.



The child was promptly taken to a nearby hospital for… pic.twitter.com/iSRu592DBc — Voice of Assam (@VoiceOfAxom) May 28, 2024