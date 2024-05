वीडियो: जगन रेड्डी की पार्टी के विधायक ने मतदान कतार में खड़े एक मतदाता को मारा थप्पड़, वोटर ने भी दिया उलटा जवाब

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के एक विधायक ने कथित तौर पर एक मतदाता को थप्पड़ जड़ दिया,विधायक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने आज सुबह गुंटूर जिले के एक मतदान केंद्र पर विधायक द्वारा कतार में कूदने पर आपत्ति जताई थी। इसका एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें तेनाली के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक ए शिवकुमार मतदाता के पास आते और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतदाता भी इस प्रहार का जवाब देता है और विधायक के सहयोगी भी मतदाता पर चौतरफा हमला करने में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। अपनी बारी का इंतजार कर रहे अन्य मतदाता हमले को रोकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं ।

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि मारपीट शुरू होने से पहले वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन मतदाता पर विधायक के हमले की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हो रही है।

Voter who objected to #Guntur District #TenaliMLA #Sivakumar jumping queue, was slapped by him & voter returned in kind; ugly show of political musclepower as the @ysrcp MLA candidate's henchmen joined attack on voter #BoothViolence #ElectionsWithNDTV #AndhraPradeshElections2024 pic.twitter.com/Z5wK0enrWK — Uma Sudhir (@umasudhir) May 13, 2024