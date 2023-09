मोदी सरकार ने नाकामी छिपाने के लिए गरीबों के घरों को पर्दे से ढक दिया, G20 के बीच बोले राहुल गांधी

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने शनिवार को सरकार पर जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर झुग्गियों को ढकने या ध्वस्त करने और आवारा जानवरों को पकड़े जाने का आरोप लगाया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘‘भारत की वास्तविकता को हमारे मेहमानों से छिपाने की कोई जरूरत नहीं है।'' कांग्रेस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें शनिवार को यहां शुरू हुए दो दिवसीय जी20 शिखर सम्मेलन से पहले झुग्गी-झोपड़ी वाले कुछ इलाके हरे कपड़े से ढके दिखाई देते हैं।

GOI is hiding our poor people and animals.



There is no need to hide India’s reality from our guests. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 9, 2023