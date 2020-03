नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा को भारत और अमेरिका के संबंधों में नया अध्याय करार दिया। वहीं ट्रंप ने अपना भाषण खत्म करते हुए We love you India कहा जिसका मैसेज है कि अमेरिका का भारत से खास लगाव है। वहीं अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम से ट्रंप पाकिस्तान को चेतावनी भी दे गए।

