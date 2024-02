'पीएम मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर सम्मान दिलाया', कर्नाटक में बोले अमित शाह

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों के पुनरुद्धार का हवाला देते हुए रविवार को भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर सम्मान दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया। मैसुरु के समीप ‘सुत्तूर जात्रा' (मेला) समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने योग, आयुर्वेद और भारतीय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए मोदी की प्रशंसा की।



पीएम मोदी की जमकर तारीफ की

अमित शाह ने कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी ने देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर सम्मान दिलाने का काम किया है। मोदी जी ने अयोध्या के राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ गलियारा, महाकाल गलियारा (उज्जैन में महाकाल लोक गलियारा) और केदारनाथ एवं बद्रीनाथ जैसे सांस्कृतिक केंद्रों के पुनरुद्धार के लिए काम किया है।'' मैसुरु जिले के नंजनगुड तालुक में कपिला नदी के किनारे स्थित सुत्तूर मठ राज्य में प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है जो वीरशैव/लिंगायत आस्था का प्रचार करता है।

Recently, we all saw the consecration of the idol of Lord Shri Ram in Ayodhya. Arun Yogiraj, the sculptor, was honoured here.



Suttur Math has decided to open its branch in Ayodhya, and therefore I congratulate Suttur Swami for it.



- Shri @AmitShah



Watch his address at the… pic.twitter.com/i2OlroJrOK — BJP (@BJP4India) February 11, 2024