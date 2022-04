The Kashmir Files का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि धीरे-धीरे सच देश के सामने आ रहा है, आम लोग अब कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को समझ रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको लेकर अब लोगों के दिलों में सहानुभूति है। भागवत ने कहा कि इस बार कश्मीर में ऐसे बसेंगे कि कोई विस्थापित न कर सके। धैर्य के साथ अपना प्रयास जारी रखना है।

