नई दिल्लीः कोरोना वायरस महामारी के बीच सोमवार को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। पहले सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक लोकसभा की कार्यवाही हुई और अब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। एनडीए उम्मीदवार हरिवंश नारायण राज्यसभा उपसभापति के लिए नामित हुए हैं। उनके सामने बिहार से आने वाले आरजेडी के मनोज झा विपक्ष के उम्मीदवार थे। सभापति एम वेकैंया नायडू ने हरिवंश नारायण के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि हरिवंश जी को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राज्यसभा उपसभापति का चुनाव ध्वनिमत से हुआ।

I declare that Harivansh ji has been chosen as the deputy chairman of the Rajya Sabha: Rajya Sabha Chairman M.Venkaiah Naidu



