दिल्ली में सड़क धंसने से भरभराकर गिरी मस्जिद, सामने आया Video

नेशनल डेस्कः राजधानी दिल्ली के चूड़ीवाला इलाके में अचानक एक सड़क धंसने से एक मस्जिद भरभराकर जमींदोज हो गई। जानकारी के मुताबिक, चूड़ीवाला इलाके में अचानक सड़क धंसने की वजह से वहां मौजूद संगमरमर वाली मस्जिद भरभराकर गिर गई। हालांकि, इस दौरान किसी के हतातह होने की खबर नहीं है।

Due to the sudden collapse of a road in chudiwala area of old Delhi today on busy Bakrid, the famous Sangmarmar mosque collapsed pic.twitter.com/uvFOWaD2BW