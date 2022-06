वीडियो में देखें कैसे, जान पर खेलकर कुएं के नीचे उतरकर पीने का पानी भरने पर मजबूर हैं महिलाएं

भोपाल: जल ही जीवन है यह कहावत मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में उस समय देखने को मिली जब वहां की महिलाएं पीने का पानी लेने के लिए जान पर खेल जाती है। दरअसल, डिंडोरी जिले में महिलाएं अपनी जान पर खेलकर कुएं के नीचे उतरकर पीने का पानी भर रह रही है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वहां के लोगों की परेशानी दिखाई गई है।



गांव वालों का कहना है कि नेता और अधिकारी केवल वोट के समय ही आते है और चुनाव बाद वे दिखाई नहीं देते है। इसलिए इन लोगों ने इस बार फैसला किया है कि वे नो वाटर तो नो वोट पर चलते हुए इस बार किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे।



#WATCH | Madhya Pradesh: People in Dindori's Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well pic.twitter.com/jcuyLmE5xL — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 2, 2022