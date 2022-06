मुकुल रॉय ने लोक लेखा समिति के पद से दिया इस्तीफा, जानें क्या है वजह?

नेशनल डेस्कः तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक मुकुल रॉय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को सौंपा और कहा कि उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की कृष्णनगर उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर 2021 के विधानसभा चुनाव में जीते रॉय ने एक महीने बाद ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। हालांकि उन्होंने भाजपा के कहने के बाद भी विधायक के रूप में इस्तीफा नहीं दिया।



रॉय ने कहा, ‘‘मैंने पीएसी अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को भेज दिया है। मेरा कार्यकाल (पीएसी प्रमुख के रूप में) एक साल के लिए था और यह जल्द समाप्त होने वाला है। इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया।'' विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले साल जुलाई में रॉय को पीएसी अध्यक्ष बनाया था, वहीं विपक्षी भाजपा चाहती थी कि पार्टी विधायक अशोक लाहिड़ी इस समिति के प्रमुख बनें।



विधानसभा अध्यक्ष बनर्जी ने विधायक के रूप में रॉय को अयोग्य करार देने की विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की अर्जी पिछले महीने खारिज कर दी थी और कहा था कि उन्हें याचिकाकर्ता की दलील में दम नहीं लगता। भाजपा विधायक अंबिका रॉय ने पीएसी के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय के निर्वाचन को पिछले साल जुलाई में कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और परंपरा के अनुसार किसी विपक्षी विधायक को इस पद के लिए नामित करने का अनुरोध किया था।

