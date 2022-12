मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सर्वर डाउन, काउंटर्स पर यात्रियों की लगी भारी भीड़

नेशनल डेस्क: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सर्वर डाउन हो गया है। टर्मिनल टू पर सिस्टम के क्रैश होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिस्टम डाउन होने से काउंटर्स पर यात्रियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। कई यात्रियों ने ट्विटर पर इसकी शिकायत भी की है। जानकारी के मुताबिक, मुंबई एयरपोर्ट पर CITA सिस्टम डाउन हुआ है। एयरपोर्ट पर सारा काम CITA से ही होता है और इसी से ही एयरपोर्ट का सर्वर चलता है।



लोगों ने ट्वीटर पर जाहिर की नाराजगी

बता दें कि जिस टर्मिनल पर सिस्टम डाउन होने की सूचना है वह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के दो टर्मिनल में से एक है। सिस्टम के डाउन होने को लेकर कई यात्रियों ने ट्वीट भी किया है। रित मित्तल मुखर्जी नाम के एक यात्री ने सिस्टम डाउन होने को लेकर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि, मुंबई हवाई अड्डे @CSMIA_Official पर चेक-इन के लिए अपना बैग रखने और ठीक उसी क्षण सभी सिस्टम के खराब होने का सही समय! सब कुछ रुका हुआ है और इस तरह हम वीकेंड की शुरुआत कर रहे हैं!

We understand that delays are certainly uncomfortable. Our team is working diligently to minimize the inconvenience. They'll be in touch with you for further updates. — Air India (@airindiain) December 1, 2022