मुंबई: लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कोरियाई महिला Youtuber से सरेआम छेड़छाड़, 2 युवक गिरफ्तार

नेशनल डेस्क: मुंबई की एक गली में युवक द्वारा एक कोरियन महिला यूट्यूबर से कथित रूप से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरियन महिला यूट्यूबर से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो वुधवार को किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। बताया जा रहा है कि महिला दक्षिण कोरिया की नागरिक है।

@MumbaiPolice A streamer from Korea was harassed by these boys in Khar last night while she was live streaming in front of a 1000+ people. This is disgusting and some action needs to be taken against them. This cannot go unpunished. pic.twitter.com/WuUEzfxTju — Aditya (@Beaver_R6) November 30, 2022