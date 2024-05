मुंबई में अभी भी लगे हुए है अवैध होर्डिंग...घाटकोपर में 16 लोगों की हुई मौत

नेशनल डेस्क: मुंबई नासिक हाईवे के बगल में माजीवाड़ा लोढ़ा सर्विस रोड पर, वैभव विलास सोसायटी परिसर में अवैध होर्डिंग अभी भी लगी हुई है। इसे हटाने/मरम्मत करने/पुनर्निर्माण करने के लिए एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है।

वहीं, घाटकोपर में सोमवार को जिस विशाल होर्डिंग के गिरने से भयावह हादसा हुआ था, उसे लगाने वाली कंपनी के निदेशक भावेश भिंडे को शुक्रवार तड़के उदयपुर से मुंबई लाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। भिंडे की विज्ञापन एजेंसी ‘मैसर्स ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड' ने घाटकोपर में वह होर्डिंग लगाया था जिसके सोमवार शाम गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी।

On Majiwada Lodha service road next to Mumbai Nashik Highway, on Vaibhav Vilas society compound an illegal hoarding in still in place, despite @TMCaTweetAway notice to the agency to remove it/repair it/rebuild it. #thane #mumbai pic.twitter.com/32ZHJEG2Fy — Sneha (@QueenofThane) May 16, 2024