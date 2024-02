'मुंबई आओगे तो हर कोई मर जाएगा': चेन्नई-मुंबई IndiGo फ्लाइट को मिली धमकी, जांच शुरू

नेशनल डेस्क: मुंबई पुलिस ने कहा कि मंगलवार सुबह चेन्नई-मुंबई इंडिगो फ्लाइट के शौचालय में एक धमकी भरा नोट मिला। हवाईअड्डा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया और शरारत के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है।

दरअसल, टिशू पेपर पर एक नोट लिखा मिला, यह नोट विमान के उतरने से कुछ मिनट पहले मिला था। इसमें लिखा था, ''अगर आप मुंबई आएंगे तो हर कोई मर जाएगा।'' अधिकारी ने कहा, केबिन क्रू ने तुरंत कैप्टन को सतर्क किया, जिन्होंने घटना के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया।

उन्होंने बताया कि पूरे विमान और यात्रियों की तलाशी ली गई लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारी ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाला बयान) समेत संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच चल रही है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, ''चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 5188 को मुंबई में लैंडिंग के बाद बम की धमकी मिली थी। सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया गया और विमान को हवाई अड्डे की सुरक्षा एजेंसियों के दिशानिर्देशों के अनुसार सुदूर खाड़ी में ले जाया गया। ”

Maharashtra | A threatening note was found in the lavatory of a Chennai-Mumbai IndiGo flight about the presence of a bomb on the plane. Mumbai Airport Police registered a case against an unknown person and started further investigation: Mumbai Police