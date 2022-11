ऑटो में हुए रहस्यमयी विस्फोट के मामले में मैसूर में पुलिस ने किया तीन संदिग्धों को गिरफ्तार

मैसूर: कर्नाटक में हाल ही में मेंगलुरु में एक ऑटो में हुए रहस्यमयी विस्फोट के मामले में जांचकर्ताओं ने बीती रात आधी रात तक मैसूर में रहने वाले संदिग्ध के कमरे की तलाशी ली और तीन लोगों को हिरासत में लेकर मेंगलोर ले गये।

आरोपी शारिक ने मैसूर के लोकनायक नगर में एक कमरा किराए पर लिया था। वहां उसने विस्फोटक तैयार कर कुकर में रखा और बस से मेंगलुरु के लिए रवाना हो गया। उसके बाद वहां एक ऑटो रिक्शा में ले जाते समय कुकर जैसी चीज में अचानक विस्फोट हो गया। संदिग्ध भी घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Mangaluru auto blast | Premises were searched and a lot of explosives material, matchboxes, nut bolts, circuits were found. We've come to know sources of it because some purchases were made online & some others offline. We're working on it: ADGP, Law & Order



