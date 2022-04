भारत के दो राज्यों में शनिवार देर रात चमकती हुई चीज के आसमान से नीचे गिरने की खबर सामने आई है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उत्तरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में शनिवार शाम आसमान से अजीब-सी रोशनी के साथ एक गोले को धरती की तरफ गिरने की सूचना दी ।

Sky is on fire tonight seen #meteorite in Maharashtra pic.twitter.com/V5h5P5Ahrf — Divya jam (@Secret_shadow10) April 2, 2022

विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि यह या तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड हो सकते हैं या रॉकेट बूस्टर के टुकड़े हो सकते हैं जो उपग्रह प्रक्षेपण के बाद गिर जाते हैं। हालांकि अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर में वह क्या था।

कब और कहां दिखा यह नजारा

पूर्वी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक स्थानीय सरकारी अधिकारी ने बताया कि सिंधेवाही तहसील के लाडबोरी गांव में शनिवार रात करीब पौने आठ बजे ‘‘एल्यूमिनियम और स्टील की एक वस्तु’’ गिरी है। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे आसमान से चमकती हुई चीजें जमीन की तरफ आ रही है।

मध्यप्रदेश में भी दिखाई दी

ऐसा नजारा महाराष्ट्र के बुलढाणा, अकोला और जलगांव जिलों में शाम करीब साढ़े सात बजे और पड़ोसी मध्य प्रदेश के बड़वानी, भोपाल, इंदौर, बैतूल और धार जिलों में भी देखे गए है। उज्जैन स्थित जीवाजी वेधशाला के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि यह एक सामान्य घटना थी, जिसमें संभवतः उल्कापिंड शामिल थे। भोपाल, इंदौर, बैतूल एवं धार जिलों में भी इस आकाशीय नजारे के दिखने की खबरें हैं।