अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी भी दहशत में, यात्रियों की हो रही जांच इस वायरस की दहशत अमेरिका तक पहुंच चुकी है। आलम यह है कि वाशिंगटन में यात्रियों का एयरपोर्ट छोड़ने से पहले गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारी श्वांस संबंधी एक नए विषाणु पर गहरी नजर रख रहे हैं जो सार्स जैसा है। समझा जाता है कि इस विषाणु से सऊदी अरब में कम से कम एक व्यक्ति की जान गई और लंदन में कतर के एक नागरिक की हालत गंभीर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि मरीज में मिला यह विषाणु सऊदी अरब के उस 60 वर्षीय बुजुर्ग के विषाणु से मिलता है, जिसकी इस साल के शुरू में मृत्यु हो गई थी। एजेंसी ने हालांकि यातायात पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा कि संक्रमण के स्रोत का भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इस घटना से अगले महीने से शुरू हो रही हज यात्रा के लिए चिंता उत्पन्न हो गई है। हज यात्रा पर दुनिया भर से लाखों लोग सऊदी अरब आते हैं।

Stories You May Like