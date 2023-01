Golden Globe Awards 2023 में RRR का जलवा, 'नाटू नाटू' ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवॉर्ड

नेशनल डेस्क: एस. एस. राजमौली की फिल्म RRR के गाने "नाटू नाटू" ने लॉस एंजिल्स में आयोजित 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवॉर्ड जीता है। राजामौली की फिल्म RRR को दो केटेगरी में नामांकन मिला था जिनमें ‘सर्वश्रेष्ठ फिल्म- गैर अंग्रेजी’ और ‘बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग’ शामिल था। ‘सर्वश्रेष्ठ फिल्म गैर अंग्रेजी’ श्रेणी में RRR का मुकाबला कोरियाई रोमांटिक फिल्म ‘ डिसीजन टू लीव’, जर्मनी की युद्ध के खिलाफ बनी फिल्म ‘ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट’, अर्जेंटीना की ‘अर्जेंटीना 1985’ और फ्रांसीसी-डच की ‘क्लोज’ से था।

फिल्म का तेलुगु गाना “ नाटू नाटू” को संगीत एम एम कीरावानी ने दिया है जबकि इसके बोल काला भैरवा और राहुल सिप्लीगुंज ने लिखे हैं। इसे “ बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में नामांकन मिला था। इस श्रेणी में नामांकन पाने वालों में टेलर स्विफ्ट का गीत ‘कैरोलिना” (‘वेयर द क्रैडैड्स सिंग”), “सियाओ पापा” तथा ‘‘टॉप गन: मेवरिक” का “ होल्ड माई हैंड’’ समेत अन्य थे। “ होल्ड माई हैंड’’ को लैडी गागा ने गाया है।

The winner for Best Song - Motion Picture is @mmkeeravaani for their song "Naatu Naatu" featured in @rrrmovie! Congratulations! 🎥✨🎵 #GoldenGlobes pic.twitter.com/ePaXzJ1AoL