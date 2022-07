सच की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे! सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सांसदों और CWC सदस्यों ने दी गिरफ्तारी

नई दिल्ली: कांग्रेस ने ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार से जुड़े धनशोधन के एक मामले में सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ के विरोध में वीरवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया और अपनी नेता के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए पार्टी के सांसदों एवं कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) सदस्यों ने सामूहिक गिरफ्तारी दी। मुख्य विपक्षी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में ‘सत्याग्रह’ किया।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘विषगुरु के राजनीतिक प्रतिशोध का सामना कर रहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए सभी कांग्रेस सांसदों व सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने पार्टी मुख्यालय के बाहर सामूहिक गिरफ़्तारी दी। हमें किंग्सवे कैंप पुलिस थाने में लाया गया।’’

Rajasthan | Congress workers in Jaipur protest against the ED questioning of party's interim president Sonia Gandhi in National Herald case pic.twitter.com/ddSlIAnVOJ — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 21, 2022