राहुल गांधी की बारिश वाली तस्वीर शेयर कर स्वरा भास्कर ने लिखी शायरी, लोग ने लगा दी क्लास!

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को यहां भारी वर्षा के बीच जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ‘‘भाजपा और आरएसएस द्वारा फैलाई जा रही नफरत एवं हिंसा को रोकने'' पर केंद्रित ‘भारत जोड़ो' यात्रा को कोई भी चीज नहीं डिगा सकती। दिन की यात्रा के आखिर में राहुल गांधी के जनसभा में पहुंचते ही वर्षा शुरू हो गयी लेकिन उन्होंने अपना भाषण जारी रखा था।

Brilliant shot! Who is the photographer??

What a ‘सदियों रहा है दुश्मन दौर ए ज़मां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।” moment!!

More power to your purpose @RahulGandhi @bharatjodo pic.twitter.com/RfanEJBw1L