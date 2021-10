बॉलीवुड और टेलीविजन के लोकप्रिय कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला की 40 साल की उम्र में थोड़े दिन पहले निधन हो गया । उनके परिवार में मां और दो बहनें हैं। सिद्धार्थ के निधन की खबर उनके दोस्त, परिवार और प्रशंसक उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं।

नेशनल डेस्क; बॉलीवुड और टेलीविजन के लोकप्रिय कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला की 40 साल की उम्र में थोड़े दिन पहले निधन हो गया । उनके परिवार में मां और दो बहनें हैं। सिद्धार्थ के निधन की खबर उनके दोस्त, परिवार और प्रशंसक उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं। उनके निधन के बाद अब ऐसी खबर आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला को ओटीटी में डेब्यू ब्रोकन बट ब्यूटीफुल-3 सीरीज के लिए अवार्ड मिला है। इस सीरीज में सिद्धार्थ ने अगस्त्या राव का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें पॉपुलर एडगली एडिटर च्वाइस पॉपुलर एक्टर (मेल) इन वेब सीरीज (हिंदी/रीजनल) के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

CONGRATS SIDHARTH SHUKLA for your first OTT Award🥺❤#BrokenButBeautiful3 will always remain special for me bcoz this is your first OTT and became last OTT 💔

Till today our king is ruling the twitter trendlist! Check at No 2 he is trending @sidharth_shukla 👑 #SidharthShukla pic.twitter.com/ix94kOyn8U