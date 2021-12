चुनावों ने बढ़ाया ओमिक्रॉन का खतरा फिलहाल पंजाब में कोई मामला सामने नहीं आया है लेकिन जिस तरह चुनावों से पहले लोग रैलियों में बिना कोविड नियमों के घूम रहे हैं उससे इसकी यहां एंट्री जल्द हो जाएगी। अगर दिल्ली व जयपुर तक ओमिक्रोन पहुंच गया है, तो पंजाब पहुंचने में समय नहीं लगेगा। क्रिसमस तक पंजाब में भी ओमिक्रोन के केस रिपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यह समय काफी खतरे भरा है। रैलियों और जनसभाओं में इकट्ठी होती भीड़ और टूटते प्रोटोकॉल अब तस्वीरों में साफ नजर आने लगे हैं। VIP से लेकर आम जन तक मास्क और दो गज की दूरी नदारद है। वहीं अगर हम सरकारी डैश बोर्ड पर आंकड़ों को चेक करें तो कम से कम 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें 30 अक्टूबर के बाद के टेस्टिंग के आंकड़ों को दर्ज ही नहीं किया गया। इसमें सबसे बड़ा राज्य UP भी शामिल है। अगले साल यहां चुनाव होने हैं, लिहाजा रैलियों पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान PM को सुनने हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। सिनेमा घर भी पूरी तरह से खुले अगर बैकों की बात करें तो वहां भी लोग पहले की तरह ही आ-जा रहे हैं। कैशियर के सामने लम्बी-लम्बी लाइने लगीं हुई हैं जहां कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। सिनेमा घर भी पूरी तरह से खुले हुए हैं और लोग बिना मास्क लगाए फिल्म देखने जा रहे हैं जोकि ऐसे समय में जब ओमीक्रोन के केस बढ़ रहे हैं खतरे से खाली नहीं है। NRI विदेशों से भारत आ-जा रहे हैं और उन पर भी किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को लोगों को चेतावनी दी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अन्य के मुकाबले तेजी से फैल रहा है। इससे बचाव के लिए सावधानी व सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में 5 प्रतिशत से ज्यादा केस मिल रहे हैं, वहां प्रतिबंधित उपाय लागू करने के साथ प्रशासन को महामारी से निपटने को पुख्ता स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी शुरू करनी चाहिए। इंडियन काऊंसिल ऑफ मैडीकल रिसर्च (आई.सी.एम.आर.) के डी.जी. बलराम भार्गव ने बताया कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से दुनिया में फैल रहा है।

