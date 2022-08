कुदरत का कमाल: इस राज्य में नजर आया काला तेंदुआ, वीडियो बना देगा आपका दिन

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच बाघ अभयारण्य में दो साल बाद एक दुर्लभ काला तेंदुआ (ब्लैक पैंथर) देखा गया है। एक वन अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि दुर्लभ काला-तेंदुआ वन्यजीव प्रेमियों को आकर्षित करता है। पेंच टाइगर रिज़र्व ने ट्विटर पर ये वीडियो शेयर किया है। कैप्शन में लिखा गया कि दुनिया में दुर्लभ जानवरों को ढूंढने में कई महीने लगते हैं लेकिन पेंच में अक्सर दुर्लभ जानवर दिख जाते हैं। इस काले तेंदुए को देखकर बहुत से लोगों को जंगल बुक का बघीरा याद आ जाएगा।

#BlackPanther Pench Forever

All across the world usually it takes months, sometimes even years to sight a rare animal, however in #Pench one can sight the wonders of natural world much more frequently.@moefcc@minforestmp @MPTourism#MadhyaPradesh #Tourism #JansamparkMP pic.twitter.com/XK9ZpPZehM