जिस लग्जरी कार में सवार थे साइरस मिस्त्री, उस कार का एक्सीडेंट से पहले का CCTV फुटेज आया सामने

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के पालघर जिले की पुलिस ने उस लग्जरी कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ क्षण पहले का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर लिया है, जिसमें टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री मुंबई से अहमदाबाद जा रहे थे। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण मिस्त्री और कार में सवार एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई थी। अधिकारी के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में कार रविवार दोपहर दो बजकर 21 मिनट पर पालघर जिले में दापचरी जांच चौकी से गुजरते हुए दिखाई दे रही है।

