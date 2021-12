पाकिस्तान से एक बार फिर शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ शख्स जबरन हिंदू महिला को घसीट कार में अगवा कर ले गए। इस वीडियो को भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस संबंध में अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है।

Stunned to silence!

Look how a Hindu woman is abducted in daylight, out-side session courts Umarkot,Sindh-Pakistan. She is screaming for help but they aren’t afraid of any police or action and they dragged her from hair & put her in car.@DrSjaishankar Ji @ImranKhanPTI pic.twitter.com/hTIx71cKGm