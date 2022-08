पिज्जा की ट्रे के ऊपर टॉयलेट ब्रश को लेकर विवादों में Domino’s India, ट्रोल होने पर कंपनी ने दी सफाई

नेशनल डेस्क: बहुराष्ट्रीय पिज्जा कंपनी डोमिनोज़ के बेंगलुरु के एक स्टोर में पिज्जा बनाने के गूंदे आटे से भरे ट्रे ऊपर उसे लगभग छूता हुआ पोछा और टॉयलेट ब्रश टंगे होने की तस्वीर तथा वीडियो वायरल होने के बाद कंपनी को ग्राहकों सहित तमाम लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। साहिल कर्णनी नाम के ट्विटर उपयोगकर्ता ने यह तस्वीर साझा की और लिखा, ''इस तरह डोमिनोज़ हमें ताजा पिज्जा परोसता है! बहुत घृणित। जगह: बेंगलुरु।''

Photos from a Domino's outlet in Bengaluru wherein cleaning mops were hanging above trays of pizza dough. A toilet brush, mops and clothes could be seen hanging on the wall and under them were placed the dough trays.



Please prefer home made food 🙏 pic.twitter.com/Wl8IYzjULk