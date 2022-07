मेट्रो स्टेशन पर नन्ही बच्ची ने आर्मी जवान के छुए पैर, वीडियो देख हो जाएंगे भावुक

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर इनदिनों भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सेना के कुछ जवान मेट्रो स्टेशन के पास खड़े होते हैं, तभी एक बच्ची आती है और सेना के एक जवान के पैर को छू लेती है। यह वीडियो बताता है कि संस्कार की ताकत क्या होती है, उसके मतलब क्या होते हैं, कैसे संस्कारों के दम पर सबसे बड़ा सम्मान हासिल किया जा सकता है।

This is what we should teach our next generation ❤️ pic.twitter.com/hFYBVOPGwq