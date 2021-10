हम आपको बता दें कि ये तीनों ही कंपनियां फेसबुक के ही साझा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती हैं। फेसबुक के आउटेज के बाद बताया गया था कि 'सॉरी कुछ गड़बड़ी हुई है। हम इसपर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मैसेज से ऐसा लगा कि कोई Domain Name System (DNS) में गड़बड़ी आई थी।

यहां तक कि इंटरनेट की दूसरी दिग्गज कंपनियां भी 'मीम्स की इस बहती गंगा' में अपने हाध धोने में पीछे नहीं रहीं। वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम भी फेसबुक की ही कंपनियां हैं, ऐसे में Koo और Google ने आउटेज को लेकर यूज़र्स ने फेसबुक पर मीम्स के साथ चुटकी ली। यह आउटेज भारतीय समयानुसार रात लगभग 09.00 पर शुरू हुआ। इसके बाद बहुत से यूजर्स ने Koo पर इसपर बात प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। ऐसे मीम्स बनने लगे कि Made In India (मेड इन इंडिया) Koo हमेशा चलता है और जब दूसरे प्लेटफॉर्म डाउन हो जाते हैं तो लोगों को Koo की याद आती है।

