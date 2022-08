अहमदनगर-पुणे हाईवे पर बड़ा हादसा, कंटेनर की कार से टक्कर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के पुणे जिले में बुधवार को तड़के सड़क पर गलत दिशा से जा रहे एक कंटेनर के कार से टकरा जाने से, कार में सवार तीन बच्चों समेत एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा पुणे-अहमदनगर राजमार्ग पर रंजनगांव के पास देर रात करीब डेढ़ बजे हुआ। रंजनगांव थाने के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘एक परिवार के छह सदस्य एक कार में पुणे जा रहे थे।

Maharashtra | Five members of a family died & one injured in a road accident near Ranjangaon MIDC on Ahmednagar-Pune Highway in Pune dist last night. Accident occurred after a car collided with a container coming from wrong side. Container driver absconding: SP Abhinav Deshmukh