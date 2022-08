50 खोखे, एकदम ओके... नारेबाजी के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में भिड़े शिंदे और उद्धव गुट के विधायक (VIDEO)

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे शिवसेना विधायकों और कुछ विपक्षी विधायकों ने मुंबई में विधान भवन की सीढ़ियों पर बुधवार को एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन की सरकार पर तंज कसने के लिए गाजर लेकर आए थे।

#WATCH | Some Maharashtra BJP MLAs and MLAs of Maha Vikas Aghadi enter into a war of words outside the State Assembly as the latter protest against the state government. pic.twitter.com/enjTXkNql8