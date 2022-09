कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को याद कर भावुक हुए फैन्स, कहा- 'गजोधर भैया आप बहुत याद आओगे'

प्रख्यात हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का बुधवार को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके भाई दीपू श्रीवास्तव ने यह जानकारी। राजू 58 वर्ष के थे और 40 दिन से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती थे। राजू कुछ समय तक समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहने के बाद...

नेशनल डेस्क: प्रख्यात हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का बुधवार को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके भाई दीपू श्रीवास्तव ने यह जानकारी। राजू 58 वर्ष के थे और 40 दिन से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती थे। राजू कुछ समय तक समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहने के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे।



You left too soon laughter king . 💔

RIP🙏🥺#rajushrivastav pic.twitter.com/q3aBPt7nAn — Anushka Singh Bhadoria (@Anushka63421850) September 21, 2022

दिल्ली के एक होटल में व्यायाम करते समय 10 अगस्त को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से सारा देश सदमे में हैं। वहीं सोशल मीडिया पर फैंस के बीच शोक की लहर है। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को याद कर फैन्स भावुक होकर कह रहे हैं 'गजोधर भैया आप बहुत याद आओगे। आइए आपको बताते हैं कि, फैंस कैसे अपने फेवरेट कॉमेडियन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।