जब अमृतसर पहुंची थी क्वीन एलिजाबेथ, स्वर्ण मंदिर में टेका था माथा, वीडियो वायरल

नेशनल डेस्क: ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का बृहस्पतिवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया। वह 96 वर्ष की थीं। महारानी ने 70 साल तक शासन किया। उनके निधन के साथ ही ब्रिटेन के इतिहास में किसी शासक के सबसे लंबे समय तक किए गऐ शासन का अंत हो गया है। वहीं सोशल मीडिया पर एलिजाबेथ का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह स्वर्ण मंदिर में टेकते हुए दिखाई दे रही हैं।

#WATCH | Queen Elizabeth II visited Golden Temple in Punjab's Amritsar, back in the year 1997



(File footage) pic.twitter.com/wGgYUW5dI5