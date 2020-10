सोशल मीडिया पर इनदिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां रामलीला के बीच में ही रावण पंजाबी गाने पर भांगड़ा करने लगा। इस वीडियो को देख आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे।

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर इनदिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां रामलीला के बीच में ही रावण पंजाबी गाने पर भांगड़ा करने लगा। इस वीडियो को देख आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे।

The Ramlila in Punjab is real dope!!! 😁 pic.twitter.com/wmVtXj7MYa