दिल्ली पुलिस ने नवीन जिंदल के दावों का किया खंडन, कहा- पथराव की खबर सरासर झूठी

नेशनल डेस्क: दिल्ली भाजपा के निष्कासित प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने रविवार को आरोप लगाया कि यहां उनके आवास के बाहर खड़ी पीसीआर वैन के शीशे एक हमले में तोड़ दिए गए। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया है। पुलिस ने कहा कि “जिंदल के घर के बाहर एक वाहन जा रहा था जिसके पहिये से एक पत्थर उछला और वहां खड़ी पीसीआर वैन के पीछे के शीशे पर लगा जिससे वह टूट गया।'' पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए जिंदल ने ट्वीट किया, “मेरे परिवार को इस्लामी जिहादियों से धमकी मिल रही है। मैंने दिल्ली पुलिस को एक महीने में कई बार लिखित तौर पर साक्ष्य दिए हैं।”



उन्होंने कहा, “मेरे घर के बाहर एक पीसीआर वैन खड़ी है और साथ में एक कर्मी भी है। रात में जिहादियों ने पीसीआर का शीशा तोड़कर संदेश दिया है। दिल्ली पुलिस मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा का प्रबंध करे।” इस पर दिल्ली पुलिस ने सभी से गलत जानकारी नहीं फैलाने का आग्रह किया है। पुलिस ने ट्वीट किया, “कुछ मीडिया चैनल गलत कह रहे हैं कि नवीन जिंदल के घर के बाहर पथराव हुआ। उनके घर के बाहर एक वाहन जा रहा था जिसके पहिये से एक पत्थर उछला और वहां खड़ी पीसीआर वैन के पीछे के शीशे से टकराया जिससे वह टूट गया।



Some media channels are wrongly stating that thr hs been stone pelting at residence of Sh. @naveenjindalbjp.

Back glass of PCR Van outside his house broke due to a spinning stone from the wheel of a passing vehicle.

All are advised not to propagate false information. @PIB_India