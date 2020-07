नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर और उनके परिवार के तीन अन्य सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।

श्रीनगर : नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर और उनके परिवार के तीन अन्य सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। परिवार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सागर के बेटे सलमान सागर ने ट्वीट किया, 'मेरा अपने सभी मित्रों और शुभचिंतकों से अनुरोध है कि वे मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें क्योंकि मेरे पिता समेत परिवार के चार सदस्यों में आज कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। दुआओं में याद रखें और अल्लाह हम सभी को अपनी हिफाजत में रखे।'

पार्टी महासचिव को 10 महीने तक जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में रखने के बाद 18 जून को रिहा किया गया था।नैशनल कान्फ्रेंस के उप प्रधान और जम्म्ू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भीर टवीट् कर सागर और उनके परिवार के जल्द ठीक होने की कामना की है।

Wishing Sagar Sahib & the other members of your family a complete & speedy recovery. Allah Shifa de, ameen. https://t.co/2RSJoWYpVa